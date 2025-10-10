Bologna, Lucumì prende tempo con il rinnovo: e il club ripensa al belga Leysen

Futuro incerto per Jhon Lucumì. Il difensore è uno dei punti fermi della difesa del Bologna, protagonista di stagioni importanti con la maglia rossoblù. E la società è sempre intenzionata a rinnovare il contratto del giocatore a cifre davvero importanti. Come avevamo rivelato due giorni fa, l’intenzione è quella di prolungare l’esperienza in Emilia almeno fino al 2029 con un contratto di due milioni netti a stagione che potrebbe anche aumentare con un altro ulteriore ritocco verso l’alto. La proposta infatti è stata inoltrata nei giorni scorsi.

Le parole di Sartori su Lucumì

E lo stesso Sartori aveva dichiarato sempre circa il rinnovo del centrale: "Stiamo parlando con lui del rinnovo contrattuale e saremmo felicissimi se restasse, lui non so, chiedeteglielo. Ci rivedremo più avanti e ci dirà cosa ha deciso. Dopo aver dovuto rinunciare alla Premier questa estate, si è rimesso sul pezzo con grande professionalità".

Idea Leysen dell'Union St.Gilloise

Lucumì starebbe ancora prendendo tempo con il club felsineo che però non starebbe fermo ad aspettare. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bologna si starebbe già guardando intorno con l'idea, in questo caso sarebbe un ritorno di fiamma, di Fedde Leysen dell'Union Saint-Gilloise come idea da tenere in considerazione.