Napoli, Conte: "Parlerò con il club. Io non voglio accompagnare i morti"

"Sicuramente non posso non essere preoccupato perché cinque sconfitte da inizio anno sono troppe per una squadra che è stata etichettata come quella che doveva ammazzare il campionato senza fatica”. Antonio Conte, in conferenza stampa dopo il ko con il Bologna, analizza il difficile momento del suo Napoli: “Dobbiamo riflettere sul fatto che quando si perde non è un caso: c'è qualcosa di reiterato. Ho cercato di trasferire il mio pensiero ai veterani su questo. Tuttavia devo fare i complimenti al Bologna per l'energia, l'entusiasmo e il cuore che ci hanno messo: ci hanno battuto su tutto. Noi dobbiamo pensare di affrontare seriamente alcune situazioni e possibilmente risolverle. Nel calcio il compitino non basta: serve passione, entusiasmo, cuore. Cose che il Bologna ha messo in campo, mentre noi ci siamo sciolti alla prima situazione negativa.

Mi dispiace anche tirare fuori scheletri del passato come il decimo posto dopo aver vinto il terzo scudetto. Parlerò con il club di questo aspetto perché sto percependo delle cose che non mi piacciono. Dopo 4 mesi facciamo il compitino, non c'è quell'alchimia e quella positività di lottare tutti insieme per gettare il cuore oltre l'ostacolo: questo mi dispiace molto. Quando si parla di campo, di tecnica e di tattica è un conto, ma questo significa che io non sto facendo un buon lavoro perché non sono entrato dentro i giocatori.

Io non voglio accompagnare i morti: se abbiamo voglia di rimetterci in carreggiata e cambiare il trend bene, altrimenti bisogna che ognuno si prenda delle responsabilità ed io sono il primo. Non voglio coprirmi dietro altri. Non posso proteggere me stesso: sono il primo responsabile e non so se ci siano le condizioni per cambiare questa situazione perché bisogna lavorare sulla testa dei giocatori".

La conferenza stampa di Conte