Gasp primo senza punte: attacco maledetto, ma 10 marcatori diversi. E un portiere super

Gian Piero Gasperini davanti e dietro tutti gli altri. Con il successo sull’Udinese, la Roma conquista la vetta della classifica della Serie A e la manterrà almeno per un paio di settimane, visto che adesso arriva la sosta. L’Inter, in campo a minuti con la Lazio, potrebbe al massimo agganciare i giallorossi, che continuano a sognare lo scudetto con due caratteristiche molto chiare: un attacco - gol alla mano - medio se non mediocre, e una difesa granitica.

Continua la maledizione dei nove. Altro giro, altro infortunato. Dopo Ferguson e Dybala, schierati da “nove” pur con caratteristiche diverse, Gasp ha dovuto rinunciare questa volta anche ad Artem Dovbyk, costretto a uscire per infortunio. Da capire di cosa si tratti e quanto ne avrà l’ucraino, per una volta il tecnico di Grugliasco ha piazzato lì davanti Tommaso Baldanzi, che in estate doveva partire come del resto Lorenzo Pellegrini - il match winner - e portato a casa l’ennesima vittoria. Ma non solo: Zeki Celik è infatti il decimo marcatore giallorosso in questa stagione. Al netto degli appena dodici gol fatti - ottavo attacco della Serie A in questo momento - solo Inter e Juventus fanno meglio al capitolo goleador diversi.

E poi c’è Svilar. Strepitoso, ancora una volta. Quando l’Udinese ha provato a rientrare in gara, il miglior portiere del campionato l’ha sbattuta fuori. Sono appena cinque i gol subiti da Mile Svilar in undici giornate: nessuno è così solido, nel massimo campionato italiano. È l’ultimo grande regalo di Daniele De Rossi, oggi nuovo allenatore del Genoa ma che almeno questa cosa - e non è poco - l’ha lasciata in eredità alla sua Roma. Un portiere di livello mondiale, fresco di rinnovo estivo fino al 2030. E gli scudetti, dice la saggezza popolare, li vince la migliore difesa…