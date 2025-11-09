Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
La 12esima giornata di Serie B si chiude con una vittoria del Monza per 2-0 sul Pescara. Un gol per tempo per i brianzoli che colpiscono prima con Balde nel primo tempo e poi nella ripresa con Colpani. Con questo risultato il Monza supera il Modena e torna al primo posto in classifica, mentre il Pescara resta penultimo in graduatoria. Di seguito il riepilogo:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
Cesena-Avellino 3-0
27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi, 52' Blesa
escara-Monza 0-2
(28’ Keita, 48’ Kolpani)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno