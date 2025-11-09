Serie B, Pescara sotto all'intervallo. Monza avanti grazie a una rete di Keita al 45'
Si è chiuso il primo tempo di Pescara-Monza con gli ospiti avanti per 1-0. Decide la rete realizzata al 28’ da Keita Balde. Questo risultato lancerebbe in vetta alla classifica la formazione brianzola, mentre lascerebbe sempre più in basso il Pescara, penultimo e davanti solo alla Sampdoria.
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
Cesena-Avellino 3-0
27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi, 52' Blesa
Pescara-Monza 0-1 (in corso)
Keita Blade 28’