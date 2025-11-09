Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
RISULTATO FINALE: PESCARA-MONZA 0-2
PESCARA
Desplanches 5.5 - Voto influenzato dal risultato finale. Miracoloso su Maric impedendogli di segnare lo 0-3.
Capellini 6 - Se il passivo non è più pesante è anche per merito della sua attitudine e costante attenzione e percezione del pericolo.
Brosco 5.5 - Non una prova disastrosa, ma certamente il passivo pesa sulla valutazione finale.
Corbo 5 - Dal suo lato arrivano entrambi i gol del Monza. Dal 58’ Sgarbi 5.5 - Meglio rispetto a Corbo. Con lui la difesa è sembrata essere più solida in fase di ripiego.
Letizia 5.5 - Prestazione anonima, soprattutto in fase offensiva, che dovrebbe essere la specialità della casa.
Dagasso 5 - Non riesce mai a prendere la misura agli avversari.
Meazzi 5.5 - Ingabbiato con bravura dagli avversari. Fa fatica a liberarsi dalla marcatura. Dal 75’ Okwonkwo S.V.
Valzania 5.5 - Non riesce a dare il solito contributo in termini di imprevedibilità e qualità in mezzo al campo.
Corazza 5 - Assente e poco attento in entrambe le fasi. Dal 59’ Oliveri 5.5 - Entra per svolgere il compitino, e lo fa senza infamia né lode.
Caligara 5 - Partita più incolore che di sacrificio la sua. Praticamente inesistente. Dal 58’ Squizzato 5 - Non dà l’impatto che Vivarini avrebbe voluto alla fase offensiva del Pescara.
Di Nardo 6 - Le uniche due conclusioni del Pescara sono le sue. Il migliore nel Pescara, come al solito. Dal 83’ Vinciguerra S.V.
Vincenzo Vivarini 5 - Ha cercato di cambiare l’inerzia della partita con i cambi, ma semplicemente il Monza si è dimostrato essere più forte.
MONZA
Thiam 6 - Spettatore non pagante. Mai realmente sollecitato.
Delli Carri 6 - Ordinaria amministrazione per il braccetto biancorosso.
Carboni 6.5 - Baluardo insuperabile della difesa del Monza. Bene anche in fase di spinta.
Obiang 6 - Gestione perfetta del pallone. Prezioso in fase di ripiego e recupero palla.
Ravanelli 6 - Solita prestazione di sostanza in entrambe le fasi.
Azzi 6.5 - Spina costante nel fianco destro della difesa del Pescara. Dal 69' Birindelli 6 - Entra ed esegue senza troppi problemi il compito che gli è stato affidato.
Ciurria 6 - Solito prezioso lavoro a tutto campo. Dal 80’ Lucchesi SV.
Colpani 7 - È di un altro livello rispetto alla Serie B, e oggi si è visto. Il gol è di una bellezza disarmante. Dal 80’ Galazzi SV.
Mota 6 - Non al meglio della condizione, ma non si è assolutamente risparmiato. Dal 58’ Maric 6 - Desplanches gli nega la rete dello 0-3.
Keita Balde 6.5 - Suo il gol che apre la partita. Sempre un pericolo lì davanti. Dal 58’ Caprari 6 - Entra molto bene in partita, offrendo anche sprazzi di grande calcio.
Pessina 6 - Non avrà inciso a livello di gol/assist, ma la sua qualità ed esperienza in mezzo al campo ha come al solito fatto la differenza.
Paolo Bianco 7 - Prepara la partita a dovere conquistando senza troppi problemi i 3 punti e la vetta della classifica di Serie BKT.