Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore

RISULTATO FINALE: PESCARA-MONZA 0-2

PESCARA

Desplanches 5.5 - Voto influenzato dal risultato finale. Miracoloso su Maric impedendogli di segnare lo 0-3.

Capellini 6 - Se il passivo non è più pesante è anche per merito della sua attitudine e costante attenzione e percezione del pericolo.

Brosco 5.5 - Non una prova disastrosa, ma certamente il passivo pesa sulla valutazione finale.

Corbo 5 - Dal suo lato arrivano entrambi i gol del Monza. Dal 58’ Sgarbi 5.5 - Meglio rispetto a Corbo. Con lui la difesa è sembrata essere più solida in fase di ripiego.

Letizia 5.5 - Prestazione anonima, soprattutto in fase offensiva, che dovrebbe essere la specialità della casa.

Dagasso 5 - Non riesce mai a prendere la misura agli avversari.

Meazzi 5.5 - Ingabbiato con bravura dagli avversari. Fa fatica a liberarsi dalla marcatura. Dal 75’ Okwonkwo S.V.

Valzania 5.5 - Non riesce a dare il solito contributo in termini di imprevedibilità e qualità in mezzo al campo.

Corazza 5 - Assente e poco attento in entrambe le fasi. Dal 59’ Oliveri 5.5 - Entra per svolgere il compitino, e lo fa senza infamia né lode.

Caligara 5 - Partita più incolore che di sacrificio la sua. Praticamente inesistente. Dal 58’ Squizzato 5 - Non dà l’impatto che Vivarini avrebbe voluto alla fase offensiva del Pescara.

Di Nardo 6 - Le uniche due conclusioni del Pescara sono le sue. Il migliore nel Pescara, come al solito. Dal 83’ Vinciguerra S.V.

Vincenzo Vivarini 5 - Ha cercato di cambiare l’inerzia della partita con i cambi, ma semplicemente il Monza si è dimostrato essere più forte.

MONZA

Thiam 6 - Spettatore non pagante. Mai realmente sollecitato.

Delli Carri 6 - Ordinaria amministrazione per il braccetto biancorosso.

Carboni 6.5 - Baluardo insuperabile della difesa del Monza. Bene anche in fase di spinta.

Obiang 6 - Gestione perfetta del pallone. Prezioso in fase di ripiego e recupero palla.

Ravanelli 6 - Solita prestazione di sostanza in entrambe le fasi.

Azzi 6.5 - Spina costante nel fianco destro della difesa del Pescara. Dal 69' Birindelli 6 - Entra ed esegue senza troppi problemi il compito che gli è stato affidato.

Ciurria 6 - Solito prezioso lavoro a tutto campo. Dal 80’ Lucchesi SV.

Colpani 7 - È di un altro livello rispetto alla Serie B, e oggi si è visto. Il gol è di una bellezza disarmante. Dal 80’ Galazzi SV.

Mota 6 - Non al meglio della condizione, ma non si è assolutamente risparmiato. Dal 58’ Maric 6 - Desplanches gli nega la rete dello 0-3.

Keita Balde 6.5 - Suo il gol che apre la partita. Sempre un pericolo lì davanti. Dal 58’ Caprari 6 - Entra molto bene in partita, offrendo anche sprazzi di grande calcio.

Pessina 6 - Non avrà inciso a livello di gol/assist, ma la sua qualità ed esperienza in mezzo al campo ha come al solito fatto la differenza.

Paolo Bianco 7 - Prepara la partita a dovere conquistando senza troppi problemi i 3 punti e la vetta della classifica di Serie BKT.