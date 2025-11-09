Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"

Nel lunch match che ha aperto la domenica di calcio femminile, con la 5ª giornata del campionato di Serie A Women che si concluderà poi stasera, il Como Women è stato corsaro in quel di Narni, dove ha battuto per 2-4 la Ternana.

A margine del confronto, come si legge sui canali ufficiali del club, queste sono state le parole del vice allenatore bianconero Davide Borin: "Avevamo chiesto alle ragazze intensità e continuità di prestazione, e in parte abbiamo visto ciò che volevamo. Nel primo tempo abbiamo interpretato la gara come avevamo preparato in settimana, mettendo in campo l’atteggiamento giusto e creando diverse occasioni. Sicuramente, in termini di intensità e gestione del punteggio, nel secondo tempo potevamo fare meglio sotto diversi aspetti. È un tema su cui abbiamo già lavorato dopo la gara con il Genoa e continueremo a farlo, perché la crescita passa anche da queste situazioni".

Aggiunge quindi: "Nonostante i due rigori concessi alla Ternana, la squadra è stata brava a mantenere equilibrio e lucidità, senza andare in sofferenza. In generale abbiamo mostrato buone cose nella fase offensiva, sia nella creazione che nella finalizzazione delle azioni, ma dobbiamo migliorare nella gestione del possesso e dei momenti della partita".

Conclude poi: "Ora dobbiamo voltare pagina e concentrarci sul prossimo impegno contro il Milan. Da martedì torneremo al lavoro con la consapevolezza di affrontare una squadra in un ottimo momento, con qualità e giocatrici importanti. Noi però dovremo restare focalizzate sui nostri principi e continuare a dare continuità al percorso intrapreso”.