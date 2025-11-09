Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"

"Nei primi 25 minuti non siamo riusciti a fare una buona partita, la posizione di Insigne ci ha creato qualche problema. Abbassandoci, però, non abbiamo concesso occasioni da gol, piuttosto un palleggio che non ci ha creato particolari pericoli. Dal 25' in poi siamo cresciuti molto, gli episodi fanno la differenza e siamo riusciti a sbloccarla con una bella giocata individuale. A quel punto ci siamo riorganizzati, abbiamo sofferto di meno e abbiamo raddoppiato alla fine del primo tempo. Anche nella ripresa il copione è stato simile. Ci siamo abbassati di nuovo, ma erano lontani dalla porta al netto di un possesso palla superiore. Ho visto invece delle ripartenze rapide e di qualità, da lì è nata la rete del 3-0. Chi mi conosce sa che mi godrò la prossima settimana, poi sarò super concentrato sulla prossima partita.

Questo mestiere non può andare oltre i 90 minuti post sosta, è ancora presto per guardare la classifica. Per me oggi l'Avellino ha fatto una buonissima partita, altrettanto noi. Lavoreremo su ciò che c'è da migliorare, anche dopo un successo del genere. Discussioni sul rigore? No. Blesa è uno dei tiratori, ha visto Shpendi fuori per infortunio e ha soltanto provato a capire se fosse in grado di calciarlo. Nessuna frizione". Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico del Cesena Michele Mignani.