Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cesena-Avellino 3-0, le pagelle: grande gol di Ciervo, Biasci non pervenuto

Cesena-Avellino 3-0, le pagelle: grande gol di Ciervo, Biasci non pervenutoTUTTO mercato WEB
Biasci
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 17:17Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Cesena-Avellino 3-0

CESENA

Klinsmann 6,5 - Il risultato fa pensare a un dominio dei padroni di casa, in realtà in almeno due circostanze il portiere bianconero ha dovuto superarsi. Ottimi gli interventi su Insigne e Missori.

Ciofi 6 - Ordinaria amministrazione per il "braccetto" bianconero.

Zaro 6 - Per un'ora è un baluardo quasi insuperabile, tiene bene a bada Biasci e vince il duello fisico. Un paio di disattenzioni collettive negli ultimi 20 minuti.

Mangraviti 6 - Stesso discorso fatto per Zaro. Dalle sue parti passa poco o nulla.

Ciervo 7,5 - Serviva un episodio per sbloccare lo 0-0 dopo 25 minuti alla camomilla, ci ha pensato lui con una giocata da fenomeno. Doppio dribbling e pallone all'incrocio dei pali. Da quel momento è diventato imprendibile e ha propiziato anche la rete del 3-0.

Berti 6 - Solito, preziosissimo lavoro a tutto campo. Dal 70' Bastoni 6 - Chiamato in causa per dare una mano alla difesa, fa il suo.

Castagnetti 6,5 - Il solito factotum che, in B, continua a fare la differenza. Nel finale sfiora un grande gol dalla distanza.

Francesconi 6 - Si piazza quasi a uomo su Palmiero e lo limita bene. Prova tatticamente intelligente. Dal 78' Adamo sv.

Frabotta 6,5 - Ottima prova sulla corsia di competenza, ingaggia duelli individuali per tutti e 90 i minuti e dalle sue parti passa pochissimo. Ottimi anche i cross per i compagni.

Blesa 6 - Riscatta un brutto primo tempo con la rete del 3-0 che chiude definitivamente il match. Dal 78' Diao sv.

Shpendi 7 - Solito giocatore fondamentale, capace di portare a spasso i difensori avversari con movimenti in profondità rapidi e imprevedibili. Freddissimo dal dischetto. Dal 73' Olivieri sv.

Michele Mignani 7 - Squadra cinica, brava a capire quando accelerare e quando gestire. Classifica eccellente, ben oltre ogni più rosea aspettativa.

AVELLINO

Daffara 5 - Anche stavolta prende tre reti. Certamente non ha responsabilità, ma - almeno nei numeri - l'avvicendamento non ha prodotto i risultati sperati.

Missori 5,5 - Uno degli ultimi ad arrendersi, non fosse per la debacle generale sarebbe quasi da sei in pagella.

Simic 6 - Non è un caso che la difesa crolli dopo la sua uscita dal campo per infortunio. Dal 30' Rigione 4,5 - E' un attenuante non da poco sia rientrato dopo mesi di inattività. Sfiora l'autogol, propizia un rigore e si fa saltare troppo facilmente da Blesa.

Fontanarosa 5,5 - Se il passivo non è più pesante è merito suo, ultimo a mollare e attentissimo in diverse circostanze. Il meno colpevole in assoluto.

Cagnano 5 - Non è una prova totalmente disastrosa, ma Ciervo lo salta con troppa facilità e la mette all'incrocio sbloccando il risultato. Da quel momento la sua prestazione cala.

Besaggio 5 - Non riesce a incidere come in altre occasioni, la sensazione è che fatichi a trovare la posizione giusta. Dal 45' st Russo 5 - Stavolta un impatto non convincente.

Palmiero 5 - Gli avversari hanno capito sia la fonte di gioco principale dei biancoverdi e lo stanno ingabbiando con bravura. Fa fatica a liberarsi dalla stretta marcatura.

Sounas 5 - Parte mezzala, poi è mediano nel 4-2-3-1. In entrambi i casi non riesce a dare il solito contributo in termini di qualità e imprevedibilità Dal 75' Kumi sv.

Insigne 5,5 - Parte bene ed è l'uomo più pericoloso tra i biancoverdi, a fine primo tempo Klinsmann gli nega la gioia del gol. Dal 62' Lescano 5 - Male, molto male, nella mezz'ora a disposizione.

Biasci 5 - Resta in campo fino alla fine nel giorno in cui offre la peggior prestazione con la maglia biancoverde. Perde il duello con Zaro.

Crespi 5 - Giornataccia. Non c'è da aggiungere altro. Dal 45'st Tutino 5,5 - Qualche sprazzo di qualità alternato a momenti anonimi, va detto che viene servito poco e male.

Raffaele Biancolino 4,5 - Una vittoria nelle ultime sette gare, difesa colabrodo e attacco che non riesce a pungere contro un Cesena cinico, ma non certo imbattibile tra le mura amiche. Non rischia nulla, ma i numeri destano perplessità.

Articoli correlati
Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo... Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo posto
Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', Cesena in vantaggio sull'Avellino. Con... Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', Cesena in vantaggio sull'Avellino. Con due gol
Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far... Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far coppia con Shpendi
Altre notizie Serie B
Cesena-Avellino 3-0, le pagelle: grande gol di Ciervo, Biasci non pervenuto Cesena-Avellino 3-0, le pagelle: grande gol di Ciervo, Biasci non pervenuto
Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo... Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo posto
Sampdoria, breve stacco per smaltire la delusione della laguna. Martedì la ripresa... Sampdoria, breve stacco per smaltire la delusione della laguna. Martedì la ripresa
Pescara-Monza, le formazioni ufficiali: Vivarini con Di Nardo unica punta per salvare... Pescara-Monza, le formazioni ufficiali: Vivarini con Di Nardo unica punta per salvare la panchina
Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', Cesena in vantaggio sull'Avellino. Con... Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', Cesena in vantaggio sull'Avellino. Con due gol
Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far... Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far coppia con Shpendi
Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Il supporto dei tifosi, fondamentale... Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Il supporto dei tifosi, fondamentale per la squadra"
Spari all'auto di mister Calabro, ora alla Carrarese: tra gli indagati Perez del... Spari all'auto di mister Calabro, ora alla Carrarese: tra gli indagati Perez del Casarano
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa, Sarri si affida ancora a Dia
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a pari del Milan, Bologna a -1. Fiorentina sempre ultima
Immagine top news n.1 4 gol, un rigore sbagliato e un punto a testa al "Ferraris": Genoa-Fiorentina finisce 2-2
Immagine top news n.2 Il Napoli rimane ancora a secco di gol e il Bologna fa festa: 2-0 firmato Dallinga-Lucumì
Immagine top news n.3 Atalanta, flop Juric: mai così male con Gasperini, un inizio peggiore risale a 11 anni fa
Immagine top news n.4 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa, Sarri si affida ancora a Dia
Immagine top news n.5 Tonfo Atalanta, i tifosi della Dea fischiano. 3-0 Sassuolo nel segno di Berardi e Pinamonti
Immagine top news n.6 Spalletti nella storia della Juventus suo malgrado: primo a non battere il Torino di Cairo all'andata
Immagine top news n.7 Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Dallinga sfida Hojlund. Out Neres, c'è Elmas
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Lucumì: "Siamo forti e in crescita. Dedico gol e titolo di MVP a moglie e figlio"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Abbiamo giocato da squadra. Ora c'è una pagina da riempire"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Niccolini: "Ci godiamo la classifica, ma ragioniamo partita dopo partita"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "La sconfitta del Napoli? Dobbiamo pensare solo a battere l'Udinese"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Cambiaghi: "Non ci poniamo limiti, vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Koné: "Pellegrini e Dybala sono giocatori differenti, ecco qual è la nostra fortuna"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena-Avellino 3-0, le pagelle: grande gol di Ciervo, Biasci non pervenuto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo posto
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, breve stacco per smaltire la delusione della laguna. Martedì la ripresa
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Monza, le formazioni ufficiali: Vivarini con Di Nardo unica punta per salvare la panchina
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', Cesena in vantaggio sull'Avellino. Con due gol
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far coppia con Shpendi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro il Carpi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Musa: "I ragazzi sanno che stiamo facendo male, servono intervento sul mercato"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 13ª giornata - Trento subito sul doppio vantaggio. Sorride anche il Siracusa
Immagine news Serie C n.6 Barilari: "So che c'è scetticismo, ma non voglio passare per il mister che fa retrocedere il Foggia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?