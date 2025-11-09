Inter, Chivu torna a puntare su Acerbi: "Tutti coinvolti, questa è la forza del gruppo"

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per l’11^ giornata di Serie A.

Cosa ha recepito dai suoi ragazzi in allenamento dopo le sue parole?

"La dimostrazione si vedrà stasera, è facile parlare di quello che si vede in allenamento. Gli allenamenti poi sono pochi, chi gioca fa un programma e chi no un altro. Ho a che fare con un gruppo maturo, che sa quello che vuole e sa quando si fanno degli errori".

Acerbi di nuovo titolare: come sta e come si è evoluto in una difesa che va alta?

"Quando ci sono 22 giocatori, bisogna mantenere degli equilibri e accontentare tutti. Giochiamo ogni 3 giorni, abbiamo tante partite da fare. Bisogna che tutti si sentano coinvolti, ho cercato di farlo da inizio anno e avuto la comprensione di chi si è sentito talvolta meno coinvolto. Questa è la forza del nostro gruppo: lasciare da parte l'egoismo e pensare che tutti hanno un valore. Bisogna migliorare sempre, si lavora per quello. Non bisogna andare a caso, poi ti scopri e puoi soffrire".