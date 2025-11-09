Serie A, la classifica: la Roma scappa in vetta da sola con un ruolino quasi perfetto
TUTTO mercato WEB
La Roma di mister Gasperini scappa in vetta con 24 punti e un ruolino quasi perfetto, otto vittorie su undici gare. Subito dietro il gruppo delle inseguitrici, con Milan e Napoli appaiate a quota 22 e l’Inter pronta al sorpasso, in caso di vittoria nel big match di questa sera contro la Lazio. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo Roma-Udinese 2-0:
Roma 24 (11)
Milan 22 (11)
Napoli 22 (11)
Inter 21 (10)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (10)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Non stiamo facendo riflessioni solo su Vivarini"
Serie C
Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Pronostici
Calcio femminile