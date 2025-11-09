Lazio, Fabiani: "Condivido le parole di Sarri, giusto non creare troppe aspettative"

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Sarri ieri ha detto che questa Lazio non può arrivare da nessuna parte: presa di coscienza reale o tentativo di abbassare la pressione?

"Maurizio è un fuoriclasse in campo e fuori. E' giusto che non crei delle aspettative, per non caricare eccessivamente i ragazzi. Quello che ha detto ci sta tutto".

Lazio in crescita: come ci siete riusciti, anche come lavoro della società?

"C'è stato un avvio di campionato molto difficile, Sarri non ha potuto lavorare con tutti gli effettivi per via degli infortuni. C'è stata una grande forza di tutti i giocatori, anche delle seconde linee. Sono usciti brillantemente da un periodo un po' particolare. Questa squadra ha sbagliato solo la partita con il Como, nel derby e col Sassuolo ai punti non meritava la sconfitta. Ha avuto la forza di non mollare mai".