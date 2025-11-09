Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare quel -4"

Dopo la sconfitta contro la Pianese, il centrocampista del Rimini, Mattia Fiorini, ha analizzato la prestazione dei biancorossi ai microfoni di news.rimini, mostrando fiducia nonostante il momento complicato.

"Noi scendiamo in campo in tutte le partite per fare la prestazione" ha dichiarato Fiorini. "Vincere o perdere è questione di dettagli, ma oggi ce l’abbiamo messa tutta. Sappiamo che è un momento particolare e difficile, ma cercheremo di uscirne continuando a lavorare. Questa è la strada giusta: le prestazioni porteranno anche i punti".

Il centrocampista ha poi affrontato il tema della penalizzazione, che pesa sulla classifica del Rimini: "Noi guardiamo sia la classifica reale che quella dei punti effettivamente conquistati. Chiaramente vedere il Rimini in fondo con -4 è un dispiacere per noi giocatori, ma sappiamo che sul campo abbiamo fatto undici punti: quella è la nostra vera classifica".

Fiorini ha infine espresso determinazione in vista dei prossimi impegni: "Vogliamo assolutamente cancellare quel ‘meno’ e risalire. Sappiamo che conta la penalizzazione, ma daremo tutto per fare più punti possibile. Sarebbe qualcosa di incredibile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze".