Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Risultati a sorpresa nelle gare di Serie C giocate alle ore 17:30. Nel Girone A, il protagonista di giornata è il Novara, capace di fermare la corsa del Lecco con un pareggio che vale oro e che permette al Vicenza di allungare a +8 sulle inseguitrici in vetta. Emozioni fino all’ultimo nel derby lombardo tra Giana Erminio e AlbinoLeffe, con i padroni di casa che trovano il pari allo scadere, strappando un punto prezioso.
Nel Girone B, continua il periodo nero del Livorno, che incassa la terza sconfitta consecutiva e vede la panchina di Formisano sempre più in bilico. Al Cabassi, il Carpi si impone 2-0 con un successo all’inglese che rilancia i biancorossi nella parte alta della classifica.
Infine, nel Girone C, spettacolo ed equilibrio tra Monopoli e Casertana, con botta e risposta dal dischetto per l’1-1 finale. Sorride invece l’Audace Cerignola, che torna al successo espugnando il campo del Sorrento: un blitz esterno pesante per rilanciarsi dopo settimane complicate.
SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)
Inter U23-Vicenza 1-2
31' Capello (V), 50' Kamate (I), 87' Stuckler (V)
Union Brescia-Alcione Milano 0-1
71' Bright
Pro Vercelli-Triestina 3-1
37' [rig.] Coppola (P), 44' Gunduz (T), 73' Sow Ouseynou (P), 80' Sow (P)
Trento-Ospitaletto 3-0
3' Corradi, 11' Capone, 73' Chinetti
Giana Erminio-AlbinoLeffe 1-1
74' Sali (A), 90'+1 Albertini (GE)
Novara-Lecco 1-0
71' Da Graca
Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)
Juventus Next Gen-Forlì 1-0
70' Pedro Felipe
Perugia-Arezzo 0-0
Carpi-Livorno 2-0
39' Stanzani, 68' Cortesi
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro
Classifica: Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Forlì 20, Ternana 19*, Pineto 19, Gubbio 18, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 16*, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1
45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)
Catania-Team Altamura 2-0
71' Di Gennaro, 77' Cicerelli
Siracusa-Latina 3-1
1' Zanini (S), 80' [rig.] Parigini (S), 90'+2 Di Giovannantonio (L), 90'+6 Cancellieri (S)
Monopoli-Casertana 1-1
6' rig. Longo (M), 68' Casarotto (C)
Sorrento-Audace Cerignola 1-2
12' Martinelli (AC), 51' Gambale (AC), 88' Bolsius (S)
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone
Classifica: Catania 28*, Salernitana 26*, Benevento 23*, Cosenza 23, Monopoli 22, Casertana 19, Casarano 18, Atalanta U23 17, Trapani 17, Crotone 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10, Foggia 10*, Siracusa 9
* = una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti