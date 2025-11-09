Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro il Carpi

Il momento che sta vivendo il Livorno è sportivamente abbastanza drammatico, il teatrino legato alla panchina - con mister Alessandro Formisano perennemente in bilico - è diventato stucchevole e lo stesso si può dire della situazione legata al Club Manager Luca Mazzoni, che a luglio aveva annunciato l'addio al club salvo poi rimanere e dopo la sconfitta contro il Forlì aveva rassegnato le dimissioni, che pare non siano state accettate dal presidente Joel Esciua, che settimana prossima avrà un incontro con il dirigente. È però operativo, Mazzoni, che ha avuto colloqui con i (non) tesserati del settore giovanile.

A coronare il tutto, la questione legata a Samuel Di Carmine, che la scorsa settimana era stato escluso dal gruppo per possibili divergenze con l'allenatore, tanto che l'attaccante aveva partecipato alla riunione dirigenziale subito dopo il prima citato ko contro i romagnoli. Ma il tutto sembra già rientrato, perché per la gara che prenderà il via a breve, l'ex Trento è titolare: coppia offensiva con l'eterno Dionisi.

Per cronaca, quindi, riportiamo le formazioni ufficiali di Carpi-Livorno:

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Panelli, Pitti; Tcheuna, Figoli, Amayah, Cecotti; Casarini, Stanzani; Cortesi. All: Cassani

LIVORNO (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Noce, Monaco, Nwachukwu, Bonassi, Hamlili, Haveri; Panaioli, Dionisi, Di Carmine. All: Formisano.