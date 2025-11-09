Solida come una roccia: la Roma si prende la vetta col 2-0 all'Udinese senza rischiare mai

Successo importante e meritato per la Roma, che con un gol per tempo regola l'Udinese e si prende la testa della classifica. I giallorossi si dimostrano solidissimi, cedendo di fatti il pallino del gioco solo negli ultimi dieci minuti e rischiando comunque pochissimo.

Già nei primi 45' i giallorossi accumulano occasioni su occasioni fino al gol che sblocca la partita, arrivato su leggerezza di Kamara, che tocca di mano in area e manda Lorenzo Pellegrini dal dischetto: glaciale l'ex capitano della Lupa, autore di una prova sicuramente convincente. Lupa vicina al gol già al ventesimo con un colpo di testa di Celik, che taglia su invito di Wesley e spedisce di pochissimo a lato. Poco dopo è proprio Pellegrini a provarci con una zuccata, senza però impensierire Okoye. Il portiere nigeriano rimane immobile anche sul tentativo di Cristante dal limite dell'area, ma è il palo a salvare la sua porta. Poco prima della fine del primo tempo arriva l'episodio, decisivo fino ad ora, del calcio di rigore, mentre Gasperini è costretto anche a cambiare Dovbyk, ko per infortunio: al suo posto dentro Baldanzi.

Anche nella ripresa la Roma domina il campo all'Olimpico e con Zeki Celik fa 2-0: l'esterno scambia in velocità con Mancini e va al tiro, battendo Okoye per il secondo gol della squadra di Gasperini. Udinese che non riesce a reagire, la Roma è in pieno controllo almeno fino alla topica di Ndicka: il centrale cambia gioco in modo scriteriato, lanciato Zaniolo a tu per tu con Svilar, che fa un miracolo e lascia tranquilli i tifosi giallorossi. L'unica emozione fino al triplice fischio è un destro a incrociare di Atta in pieno recupero, che sbatte sul palo a portiere avversario battuto. Gasperini può sorridere, la Roma vince e nonostante assenze pesantissime fornisce una prova di una solidità impressionante.