Bologna, Miranda dopo il primo gol in Serie A: "Vogliamo restare in alto in classifica"

Primo gol in Serie A per Juan Miranda, che chiude definitivamente il derby emiliano tra Parma e Bologna siglando il 3-1 definitivo. L'ex Real Betis nel post-partita è intervenuto al microfono di DAZN: "La verità è che abbiamo fatto una grande partita. Nella ripresa è stata una partita un po' sporca perché c'era tanta pioggia. Ma avevamo bisogno di questi tre punti fuori casa per restare su in classifica, tre punti importantissimi per noi. In questa partita abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo è stato difficile giocare la palla con tutta questa pioggia".