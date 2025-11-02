Bologna, Miranda: "Tre punti molto importanti per noi, questa era una partita tosta"
TUTTO mercato WEB
Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 3-1 sul Parma: "La fiducia fa sempre bene. Era una partita tosta in questo stadio, per noi è una vittoria importantissima".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile