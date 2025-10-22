Skorupski: "Vogliamo dare un po' di felicità a Italiano. Ci spiace tanto per le sue condizioni"

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Europa League contro la FCSB, gara che si giocherà all'Arena Nationala di Bucarest giovedì 23 ottobre alle ore 18.45. Ecco le parole del polacco:

Sull'assenza di Vincenzo Italiano

"Siamo tornati da Cagliari, avevo parlato col mister al ritorno dalla trasferta e ci hanno detto la mattina dopo che l'avevano ricoverato. Ci dispiace tantissimo, speriamo di dargli un po' di felicità. Sappiamo tutti che sta soffrendo per la malattia e per il fatto che non sia con noi".

Bologna a Bucarest

"Buona prestazione col Friburgo ma è mancata la vittoria a cui tenevamo tanto. Bisogna fare il salto di qualità domani se vogliamo passare il turno".

Ti consideri una bandiera del Bologna, assieme a Orsolini?

"Mi auguro di diventarlo, io e Orsolini. Dove si sta bene non si vuole scappare, speriamo di diventare tutte e due bandiere. Ne sono rimaste poche e farebbe piacere diventarlo".

Bologna più maturo?

"Forse stiamo tornando al livello dell'anno scorso, quando dopo la sosta di novembre siamo arrivati a un livello molto importante".