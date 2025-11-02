Live TMW Bologna, Niccolini: "Sembrava una partita stregata. Bravi a raddoppiare con un guizzo"

Vittoria in rimonta per il Bologna, che scaccia i fantasmi del subitaneo vantaggio del Parma e sbanca il Tardini, aggiudicandosi il derby emiliano. A breve le parole del viceallenatore rossoblu Daniel Niccolini in conferenza stampa per commentare la vittoria contro i crociati.

Ore 20.42 - Inizia la conferenza stampa.

Avete vinto una partita da grande squadra? Rowe ha fatto un'ottima partita. Freuler come sta?

"Una partita dura e difficile, siamo stati bravissimi a recuperarla. Sembrava una partita stregata, ha iniziato a piovere forte, poi abbiamo trovato un guizzo e abbiamo raddoppiato. Freuler? Non abbiamo notizie, domani sapremo e farà degli esami. Rowe? Oggi ha fatto una grandissima partita, ha creato tanto in fase offensiva e si è sacrificato anche in fase difensiva".

Come sta andando per lei senza Italiano?

"Italiano a fine partita era contento, è comunque un derby e abbiamo fatto una grandissima prestazione. Mi auguro che il mister possa tornare il prima possibile. Lui non viene solo in panchina, ma poi gestisce tutto lui. Lo aspettiamo presto".

Una grande esultanza a fine partita. Sembrava necessario vincere oggi. Vi sentite una grande squadra? E quel gol subito vi ha dato una scossa? Tanti gol sbagliati.

"Penso che possiamo migliorare, se chiudi prima la partita è meglio. Penso che siamo un grandissimo gruppo, c'è massima disponibilità da parte di tutti, tutti sanno ciò che devono fare e i risultati si vedono. Il gol subito ci ha aiutato? Preferivo non prenderlo! Ma abbiamo reagito molto bene. Abbiamo fatto trentacinque minuti di grande furore, con tante occasioni. Dobbiamo essere contenti".

Nessuna voglia di fare il primo allenatore? Che tipo di carriera ha fatto?

"Mai oltre la Lega Pro. Ero un difensore abbastanza pulito, tecnico, da paragonare forse a Lucumi, poco falloso. Chiaro che non ero al suo livello! Allenatore? In questo momento non ne sento il bisogno, sono tanti anni che sto insieme a Italiano, so benissimo qual è il mio ruolo e so bene che questa è solo una parentesi. Anzi sono contento di tornare presto alla mia comfort zone, lavorando dietro le quinte".

Quando è uscito Freuler cos'ha sentito?

"Lui non riusciva a capire la sensazione. Domani faremo gli esami".

Un saluto prolungato con Estevez: cosa vi siete detti? Vi aspettavate così Bernabé, largo sulla fascia?

"Nahuel è un ragazzo d'oro, abbiamo vissuto una stagione bellissima a Spezia, una salvezza insperata per tanti. Lo saluto sempre volentieri. Voleva sapere come stava il mister e salutare altri dello staff. Bernabé? Pensavamo che potesse giocare sull'esterno. È chiaro che poi veniva più dentro nel corso della partita, ma penso che siamo stati bravi a limitarlo e a reagire al gol subito".

Ore 20.50 - Termina la conferenza stampa.