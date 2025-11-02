Bologna, Niccolini: "Italiano voleva venire in panchina, poi per fortuna non se l'è sentita"

Daniel Niccolini, vice-allenatore del Bologna, dopo la vittoria nel derby contro il Parma è intervenuto al microfono di Dazn: "Andare sotto dopo 13'' non è stato semplice, ma abbiamo cominciato a giocare tranquillamente. Abbiamo avuto molte più occasioni in undici contro undici. Poi nella ripresa, prima del diluvio, abbiamo avuto qualche situazione favorevole, come l'occasione di Odgaard. Poi quand'è cominciato il diluvio si stava mettendo bene per il Parma perché la palla non andava più. Ma noi abbiamo tenuto duro, abbiamo

Castro ha ricevuto consigli da Immobile su come far gol anche non belli.

"Ciro di gol se ne intende, quindi se gli ha dato questi consigli lui fa bene ad ascoltarli e accettarli. Santi è giovane, l'anno scorso si era fatto male sul finale di stagione e ora sta tornando su livelli alti, oggi ha fatto una grandissima partita".

Italiano è in miglioramento.

"Oggi pochi minuti prima di entrare in campo voleva venire in panchina, poi non se l'è sentita più. E dico per fortuna, visto il diluvio del secondo tempo, perché secondo me ci rimaneva (ride, ndr)".

Castro è da top team?

"Ha tantissimi margini di miglioramento, si allena forte, vuole sempre migliorare, si ferma spesso a provare situazioni. Sta facendo l'esperienza che serve per fare il salto, se continua così diventerà un grandissimo giocatore".

Cosa vi siete detti in panchina dopo quel gol dopo 13''?

"Prendere gol così presto può spezzarti le gambe, ma siamo stati bravi a restare in partita. Dopo l'espulsione poi siamo stati facilitati".