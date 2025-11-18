Bologna, Ravaglia: "Sto bruciando le tappe per esserci contro l'Udinese. Mi sento pronto"

Il ritorno in campo di Federico Ravaglia si sta avvicinando. Il portiere del Bologna ha parlato del suo problema fisico al Corriere dello Sport, spiegando a che punto è del recupero: "Adesso sto bene. L’infortunio è stato un episodio sfortunato: sono scivolato durante un’esercitazione con la squadra e mi sono fatto male da solo. Si gioca tanto e i tempi di recupero sono sempre meno, ma non possiamo farci niente. Il dato che parla è che ci sono molti più infortuni ed è un segnale, però è il nostro lavoro".

Ravaglia fissa dunque la data del rientro in campo: "Sto bruciando le tappe per esserci contro l’Udinese e sono contento che la caviglia non mi stia dando troppi problemi. Sto riprendendo bene e non vedo l’ora di tornare in campo. Ho lavorato a Casteldebole tutti i giorni della sosta per essere pronto il prima possibile. Dopo l’infortunio di Lukasz ho dovuto accelerare i tempi di recupero, ma sono pronto e sono sicuro starò bene".

Più di un mese da titolare, un'occasione importante: "Mi sento pronto. Anche se mi dispiace per Lukasz, sono contentissimo di poter avere continuità. Io penso partita dopo partita e sono già concentrato per la gara contro l’Udinese. Dovremo cercare di fare una grande prestazione perché sono una squadra fisica, il campo è difficile e per noi storicamente è una sfida complicata".