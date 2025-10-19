Live TMW Bologna, Ravaglia: "Felice del risultato e del clean sheet"

Sorride e festeggia il Bologna di mister Italiano che, in un pomeriggio soleggiato di ottobre, vince contro il Cagliari alla Unipol Domus 2-0. Una bella prestazione quella messa in campo dagli emiliani che portano a casa i tre punti. Al termine del match, il portiere Ravaglia ha analizzato la prestazione del gruppo.

Per te una partita perfetta...

"Sono contento di quanto fatto dalla squadra e della vittoria, poi chiaramente sono felice del clean sheet. Il mister mi aveva accennato qualcosa, io ho solo cercato di restare concentrato e di fare del mio meglio. Io adatto il mio modo di giocare anche alla mia statura. Sono molto alto, mi piace giocare con i piedi ed essere utile alla squadra quanto più possibile".

Ci racconti la parata?

"Non avevo troppo tempo per andare a chiudere su Felici, così ho deciso di restare fermo e concentrato e di essere quanto più reattivo possibile. Poi siamo anche stati bravi nel segnare e portare a casa il risultato".

