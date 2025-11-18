Ravaglia: "Il sogno è alzare un trofeo con il Bologna. Pagliuca mi ha dato tanti consigli"

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, si è raccontato al Corriere dello Sport, parlando dei suoi obiettivi e non solo: "Il sogno è alzare un altro trofeo, ma anche più di uno. È il sogno di tutti noi. Giocare qui non la definirei una responsabilità. Per me è un onore. Il poter rappresentare un’intera città e difendere i colori del luogo in cui sono nato, lo sento davvero come un privilegio".

Prima di lui è toccato anche a Pagliuca, uno che è diventato un simbolo: "È uno dei maestri che ho avuto. Abbiamo un bel rapporto anche perché sono amico di suo figlio Mattia. Poi ci sentiamo spesso per prenderci in giro per il basket. Io sono sponda Fortitudo, lui Virtus. Ma negli anni mi ha dato tanti consigli importanti per la mia carriera. Molti sono coloriti e quindi non si possono dire, ma li conservo tutti perché mi sono stati di insegnamento anche a livello caratteriale".

Infine ha parlato pure di Vincenzo Italiano e di come gestisce il gruppo: "La squadra sta attraversando un momento positivo ed è merito di tutti. Il mister, poi, lavora tantissimo sulla fase offensiva per mettere gli attaccanti, esterni e centrali, nella condizione di poter fare gol. Il gioco è improntato su quello e poi cura i dettagli. Gli piace lavorare con gli attaccanti a fine allenamento e questo porta i suoi frutti".