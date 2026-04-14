Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano a parte

Il countdown è ufficialmente iniziato. Dopo il pareggio interno contro il Lecce, il Bologna ha riaperto questa mattina i cancelli di Casteldebole per dare il via alla marcia di avvicinamento alla sfida di giovedì contro l’Aston Villa.

La preparazione è scattata secondo un programma differenziato per gestire al meglio le energie. Vincenzo Italiano ha diviso il gruppo: seduta di scarico per i titolari impegnati nell'ultimo turno di campionato, mentre il resto della rosa ha lavorato intensamente sul campo.

Il bollettino medico, tuttavia, impone cautela in vista della sfida europea: Charalampos Lykogiannis, Benjamin Dominguez e Thijs Dallinga hanno seguito programmi personalizzati, monitorati costantemente dallo staff tecnico. Lavoro specifico in palestra, invece, per Lukasz Skorupski. Con sole 48 ore al fischio d'inizio, il tecnico rossoblù dovrà valutare nelle prossime sedute la disponibilità degli acciaccati. L’obiettivo è presentarsi in Inghilterra con la miglior versione possibile del Bologna, che dovrà ribaltare l'1-3 maturato al Dall'Ara.