Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano a parte

Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano a parteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 12:53Serie A
Niccolò Righi

Il countdown è ufficialmente iniziato. Dopo il pareggio interno contro il Lecce, il Bologna ha riaperto questa mattina i cancelli di Casteldebole per dare il via alla marcia di avvicinamento alla sfida di giovedì contro l’Aston Villa.

La preparazione è scattata secondo un programma differenziato per gestire al meglio le energie. Vincenzo Italiano ha diviso il gruppo: seduta di scarico per i titolari impegnati nell'ultimo turno di campionato, mentre il resto della rosa ha lavorato intensamente sul campo.

Il bollettino medico, tuttavia, impone cautela in vista della sfida europea: Charalampos Lykogiannis, Benjamin Dominguez e Thijs Dallinga hanno seguito programmi personalizzati, monitorati costantemente dallo staff tecnico. Lavoro specifico in palestra, invece, per Lukasz Skorupski. Con sole 48 ore al fischio d'inizio, il tecnico rossoblù dovrà valutare nelle prossime sedute la disponibilità degli acciaccati. L’obiettivo è presentarsi in Inghilterra con la miglior versione possibile del Bologna, che dovrà ribaltare l'1-3 maturato al Dall'Ara.

Articoli correlati
La Fiorentina di Vanoli ha cambiato marcia: 18 punti nelle ultime 9, peggio solo... La Fiorentina di Vanoli ha cambiato marcia: 18 punti nelle ultime 9, peggio solo di Napoli e Inter
Pessina scalza Ravaglia per la porta del Bologna? Pagliuca: "Dopo ieri, magari..."... Pessina scalza Ravaglia per la porta del Bologna? Pagliuca: "Dopo ieri, magari..."
Pessina ancora a zero gol subiti col Bologna. E ha gli stessi clean sheet di Ravaglia... Pessina ancora a zero gol subiti col Bologna. E ha gli stessi clean sheet di Ravaglia
Altre notizie Serie A
Dopo Marotta, anche il presidente dell'Atletico smentisce Simeone all'Inter: "A lungo... Dopo Marotta, anche il presidente dell'Atletico smentisce Simeone all'Inter: "A lungo con noi"
Occhio al giallo: Leao, Akanji e De Ketelaere entrano in diffida. La lista completa... Occhio al giallo: Leao, Akanji e De Ketelaere entrano in diffida. La lista completa
ADL on fire tra riforme e futuro di Conte. Gasp-Ranieri, ne resterà solo uno. Le... ADL on fire tra riforme e futuro di Conte. Gasp-Ranieri, ne resterà solo uno. Le top news delle 13
Conte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi... TMWConte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi Garcia
Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano... Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano a parte
Roma, per Pisilli distorsione alla caviglia sinistra: verrà valutato giorno per giorno... TMWRoma, per Pisilli distorsione alla caviglia sinistra: verrà valutato giorno per giorno
Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso... Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso lasci all'ultimo minuto"
Napoli, sei-sette uscite in estate: anche Lukaku e Lobotka tra i possibili addii Napoli, sei-sette uscite in estate: anche Lukaku e Lobotka tra i possibili addii
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Sta tornando una Juventus credibile anche per il titolo: ora c'è un solo errore da evitare. Malagò sulla fiducia, ma qual è il progetto? Unpopular opinion: ha ragione Lotito
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso lasci all'ultimo minuto"
Immagine top news n.1 Ranieri e Gasperini separati in casa. Palla ai Friedkin: devono decidere con chi stare
Immagine top news n.2 "Tempi da 25 minuti e basta cartellini". Così De Laurentiis vuole rivoluzionare il calcio
Immagine top news n.3 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine top news n.4 Juventus, Vlahovic ha saltato 18 partite per infortunio: ma c'è tutta l'intenzione di confermarlo
Immagine top news n.5 Corsa alla FIGC, le 3 priorità nei programmi di Malagò e Abete: dai giovani alle scommesse
Immagine top news n.6 Malagò per la Serie A, Abete per la LND. E gli altri? Chi guiderà la FIGC? I retroscena
Immagine top news n.7 La Serie A candida Malagò. L’ex presidente CONI convince tutti tranne Lotito: “Serve il commissario”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.2 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct
Immagine news podcast n.4 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Dentro la crisi del Milan, ora rischia la Champions? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Ranieri o Gasperini, quale futuro in casa Roma? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Orlando: “Juventus, con Spalletti mentalità differente. Calo Milan, non sono sorpreso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Corsa salvezza, Genoa e Fiorentina si sfilano. I calendari a confronto: è testa a testa
Immagine news Serie A n.2 Dopo Marotta, anche il presidente dell'Atletico smentisce Simeone all'Inter: "A lungo con noi"
Immagine news Serie A n.3 Occhio al giallo: Leao, Akanji e De Ketelaere entrano in diffida. La lista completa
Immagine news Serie A n.4 ADL on fire tra riforme e futuro di Conte. Gasp-Ranieri, ne resterà solo uno. Le top news delle 13
Immagine news Serie A n.5 Conte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi Garcia
Immagine news Serie A n.6 Bologna, ripresi gli allenamenti in vista dell'Aston Villa. In quattro si allenano a parte
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Allarme rosso in casa Juve Stabia, gli amministratori giudiziari: "Solmate ci ha abbandonato"
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia si aggrappa al ricordo del 2006/07: quando la salvezza arrivò al play out
Immagine news Serie B n.3 Padova, Peghin: "Con l'Empoli grandi emozioni e sofferenza. E la curva è bellissima"
Immagine news Serie B n.4 Caputo: "Empoli-Entella, gara che pesa più per i toscani. E su Bari e Samp dico che..."
Immagine news Serie B n.5 Cesena, la difesa resta un problema: con Cole è peggiorata anche la media dei gol subiti
Immagine news Serie B n.6 Modena, tegola Chichizola. L’argentino deve operarsi al braccio: stagione terminata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Lega Pro vuol salvare l'anno: contatti in corso con i Rizzo per evitare il crac della Ternana
Immagine news Serie C n.2 Evacuo: "Benevento la squadra più costante del Girone C. Trapani, salvezza difficile"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, è ancora caos. Sospesi gli allenamenti odierni della squadra rossoverde
Immagine news Serie C n.4 Torres, salvezza a un passo. Udassi: "Col Gubbio, rendiamo il 'Vanni Sanna' 12° uomo in campo"
Immagine news Serie C n.5 Benevento e la copertura del Vigorito, il sindaco Mastella: "Risolveremo il problema"
Immagine news Serie C n.6 Settimana decisiva in casa Salernitana: i nodi da sciogliere fra Iervolino e Rufini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Dragoni: "Voglio il Mondiale. Vincere queste due sfide ci darebbe una spinta positiva"
Immagine news Calcio femminile n.2 Non solo Serbia-Italia, tutte le gare di oggi valide per le qualificazione al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la caccia al Mondiale per l'Italia di Soncin. In Serbia con un solo obiettivo: i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli e gli USA: "Ogni gara è come la Champions. Grande considerazione per il calcio italiano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Soncin su Marie -Louise Eta all'Union Berlino: "C'è una progettualità. E può essere uno stimolo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…