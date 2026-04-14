Sassuolo, troppe due giornate: pronto il ricorso per la squalifica di Berardi

Il caso dell’espulsione di Domenico Berardi nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo di Genoa-Sassuolo continua a far discutere. Dopo la decisione del Giudice Sportivo di comminare due giornate di squalifica al capitano neroverde, il club emiliano - stando a quanto appreso da SassuoloNews.net - ha tutte le intenzioni di presentare ricorso contro la decisione.

Cosa è accaduto nel tuennel

L’episodio è accaduto durante l'ultima sfida giocata al Ferraris. Al termine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, si è verificato un alterco che ha coinvolto Berardi, il difensore rossoblù Sabelli e, in seguito, Vitinha e Mikael Ellertsson. L’arbitro Antonio Rapuano, presente sulla scena, ha estratto il cartellino rosso diretto sia per il numero 10 del Sassuolo sia per il centrocampista del Genoa, costringendo entrambe le formazioni a disputare la ripresa in dieci uomini.