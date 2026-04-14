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Reggiana, Reinhart: "Rinnovo? Ora non ci penso, la mia testa è solo sulla salvezza"

Reggiana, Reinhart: "Rinnovo? Ora non ci penso, la mia testa è solo sulla salvezza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:55Serie B
Tommaso Maschio

“Stavamo cercando una vittoria così da tanto tempo e si può dire che oggi è stata una bella boccata d’aria. Speriamo sia la prima delle altre quattro che rimangono”, il centrocampista della Reggiana Tobias Reinhart ha parlato così della vittoria contro la Carrarese nello scorso turno che ha rilanciato le ambiziosi salvezza del club emiliano facendo poi il punto della stagione che ha visto tre allenatori alternarsi in panchina: “Sono un giocatore e mi metto a disposizione della squadra, qualsiasi sia il tecnico, cercando di dare sempre il massimo quando sono in campo e sostenere i miei compagni quando invece sto fuori. - prosegue Reinhart come si legge su Tuttoreggiana.com - Il confronto coi tifosi dopo il Pescara? Si è vista la reazione in campo, abbiamo preso bene questo confronto perché i tifosi granata ci sono sempre per noi e abbiamo dimostrato che vogliamo dare loro delle soddisfazioni in questo finale.

Spazio poi alle ultime gare: “Ci chiediamo tutti i giorni il perché di questo tracollo, stiamo vivendo una situazione difficile, ma con la Carrarese ci è andata bene e ci voleva perché nelle precedenti ci era andato quasi tutto storto. Questi due gol li abbiamo cercati e abbiamo corso come animali ed è questo che dobbiamo fare da qui fino alla fine”.

Infine un pensiero sul futuro con le voci di un possibile rinnovo: “Non guardo a queste cose, soprattutto in un momento come questo. La società parlerà coi miei procuratori e si vedrà, io cerco solo di tenere la testa libera per pensare alla salvezza. Questo è quello che vogliamo tutti”.

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