Paratici ribadisce: "Squadre U23 fondamentali per la riforma. Alla Fiorentina cercheremo di strutturarci"

In campo ieri sera, contro la Lazio, la Fiorentina, che tra le mura amiche dell''Artemio Franchi' ha battuto 1-0 la formazione capitolina nel match che ha concluso la 32ª giornata del campionato di Serie A.

Prima del confronto, ai microfoni di DAZN, ha parlato il Direttore Sportivo della squadra toscana Fabio Paratici, che ha ribadito anche un concetto espresso anche la scorsa settimana prima della sfida di Conference contro il Crystal Palace, quelle legato alle formazioni Under 23. Ecco le sue parole: "L'Under 23 è secondo me un punto fondamentale delle riforme del nostro calcio. Dovrebbero essere più squadre, più club, a cercare di costruire questa realtà. Ne ho parlato non solo in riferimento alla Fiorentina.

Qui abbiamo un grandissimo centro sportivo, un ottimo settore giovanile e piano piano cercheremo di strutturarci. Non nel prossimo campionato, ma è sicuramente un obiettivo costruire questo percorso per i ragazzi, che ne hanno assolutamente bisogno".