Gianfranco Zola nominato Commendatore dal presidente della Repubblica Mattarella

Come riporta sportmediaset.it, l'ex azzurro e ora vicepresidente vicario della Lega Pro Gianfranco Zola è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che - nel corso della cerimonia tenuta al Quirinale - lo ha nominato Commendatore. Un'onorificenza che si aggiunge a quella che aveva ricevuto nel 2004, quando era stato nominato Baronetto del Regno Unito dalla regina Elisabetta II, per il contributo che aveva dato al calcio inglese.

"È stato molto emozionante incontrare il Presidente. Abbiamo parlato di calcio e di giovani, lui è un profondo conoscitore ed è molto vicino al mondo dello sport e sappiamo tutti quale è il suo spessore. Mi ha fatto molto piacere", ha detto Zola all'Ansa, dopo essere stato insignito del titolo.