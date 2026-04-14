TMW Juventus in ansia per Kenan Yildiz: il turco stamani si è allenato a parte

Impegnata nel rush finale per la qualificazione alla prossima Champions League, in casa Juventus si trattiene il fiato per le condizioni della stellina Kenan Yildiz, alle prese da qualche giorno con un problema al ginocchio.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa per preparare la gara allo Stadium contro il Bologna di domenica 19 aprile e il 2005 turco ha alzato bandiera bianca. Allenamento a parte per lui, frutto di una gestione che mira comunque ad averlo a disposizione per il match contro i felsinei allo Stadium.

Spalletti tuttavia non lo forzerà inutilmente come fatto qualche giorno fa con l'Atalanta, con Yildiz che è sceso in campo dal 1' e ha fatto una staffetta con David ad inizio ripresa, nonostante alla vigilia ci fossero diversi dubbi sul suo stato fisico.