Pazzini deluso: "Pensavo che con Allegri Leao trovasse la sua dimensione. Invece..."

Dopo il pesante tonfo casalingo contro l'Udinese, i tifosi del Milan hanno contestato Leao, autore di una delle sue peggiori stagioni in rossonero. Da settimane non mancano le voci secondo cui in estate il portoghese potrebbe dire addio al Diavolo dopo sette stagioni. Sul tema, l'ex centravanti milanista Giampaolo Pazzini ha detto la sua nel corso dell'ultima puntata di Pressing:

"Ero molto fiducioso sulla stagione di Leao, pensavo che con Allegri potesse trovare la sua dimensione. Oggi invece sono convinto che se al Milan dovesse arrivare in estate un'offerta per il portoghese lo venderebbero subito".

La stagione di Leao

Nella stagione 2025/26 Leao ha disputato 26 partite con il Milan realizzando 10 gol (9 in Serie A e 1 in Coppa Italia), numeri non eccezionali ma che sono condizionati dai tantissimi problemi fisici che ha avuto in quest'annata. Con la nazionale portoghese non si è ancora sbloccato in questa stagione.