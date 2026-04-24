Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: recuperano sia Dybala che Wesley
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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha diramato la lista con i calciatori giallorossi convocati per la partita del Dall'Ara contro il Bologna, valevole per la 34^ giornata di Serie A. Da segnalare i rientri di Dybala e Wesley.
BOLOGNA vs ROMA, I CONVOCATI DI GASPERINI
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
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