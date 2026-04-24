Pisa, i convocati di Hiljemark: out Durosinmi e Tramoni. Tornano Leris, Iling e Lorran
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Sono 25 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per la gara Parma-Pisa, in programma domani (ore 15.00) allo Stadio “Tardini” e valida per la 34esima giornata della Serie A Enilive 2025/26. Sono out Durosinmi e Tramoni per un problema muscolare, oltre a Marin, mentre tornano disponibili Leris, Iling-junior e Lorran. Di seguito l'elenco completo dei nerazzurri:
I convocati del Pisa per il Parma
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.
Centrocampisti: Leris, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Vural, Loyola, Piccinini, Hojholt.
Attaccanti: Meister, Stengs, Moreo, Lorran, Stojilkovic.
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