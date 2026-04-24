Roma, Gasperini e l'addio a Ranieri: "Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano”

“Io non ho fatto nulla, punto”. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, risponde così quando gli viene chiesto della chiusura della situazione di attrito creatasi fra lui e Claudio Ranieri, che ha portato alla separazione da quest’ultimo: “Non bisogna parlare di situazione successa con: non l’ho fatta io. Non mi mettete sullo stesso piano, non ho fatto nessuna situazione contro nessuno”.

Ha detto che dentro Trigoria c’è bisogno di crescere…

“Ho parlato di Trigoria perché è lì che si fa calcio e dove io cerco solamente di fare calcio. Io sono fuori da tutte le altre questioni, non le affronto e non ne parlo. Il mio unico obiettivo è fare calcio qua dentro: per il resto le componenti mi sembrano tutte di alto livello, dallo stadio sempre pieno a una città che segue con continua passione.

Però vorrei che anche voi finalmente tornaste a parlare di calcio: io non parlo di altro, non so più come dirlo. Non voglio parlare di altre questioni, dove peraltro io sono stato tirato dentro”.