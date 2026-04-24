Foggia-Monopoli, niente maxischermi in città: il Comune ha respinto la richiesta

Non ha avuto esito positivo la proposta, avanzata da alcuni esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, di installare uno o più maxischermi in città per seguire Foggia-Salernitana, gara decisiva della stagione rossonera che - a causa dei noti fatti di Monopoli - si giocherà a porte chiuse.

Il Comune ha respinto la richiesta, spiegando che l’iniziativa “non è accoglibile perché appare incongruente rispetto alla sanzione comminata alla società e alla squadra”.



La giunta ha inoltre sottolineato come eventi con un’alta concentrazione di persone al di fuori dello stadio, in spazi non adeguatamente attrezzati e difficili da presidiare, possano generare ulteriori criticità legate all’ordine pubblico e alla sicurezza, rischi che si intendono evitare.