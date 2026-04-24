TMW Atalanta, Palladino e il rinnovo: primo incontro fatto. Discorso rimandato a fine stagione

Il primo a dare delle tempistiche su quando potrebbe arrivare il rinnovo di Raffaele Palladino all'Atalanta era stato Luca Percassi, amministratore delegato del club nerazzurro prima della partita contro la Juventus: "Con il mister abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo già parlato ed è molto contento di essere qui all'Atalanta. Abbiamo avuto talmente tante partite che abbiamo posticipato i ragionamenti alle prossime settimane". Non certo una chiusura alla possibilità, ma comunque parole che suggeriscono che, dopo un primo incontro già svolto, la volontà sia quella di non affrettare i tempi, anche per il semplice fatto che l'attuale contratto dell'allenatore con la Dea scadrà il 30 giugno 2027, e non tra poco più di due mesi.

La corsa all'Europa e l'eliminazione dalla Coppa Italia che fa ancora male.

In tutto questo l'Atalanta è impegnata in un finale di stagione non banale, che avrebbe voluto con uno slot in più impegnato a metà maggio, quello della finale di Coppa Italia, ma la sconfitta ai rigori rimediata contro la Lazio due giorni fa ha fatto sì che i nerazzurri uscissero dalla competizione al penultimo atto, perdendo anche la possibilità di giocare la Supercoppa Italiana del prossimo anno. L'eliminazione ha fatto male a tutti, ma tutto il mondo Atalanta vuole adesso guardare solo avanti, con la volontà chiara di cercare di raggiungere la qualificazione alle prossime coppe europee a ogni costo. Sul rinnovo potrà incidere anche il piazzamento che i nerazzurri centreranno in questa stagione e anche pensando a questo nessuno ha fretta.

Il lavoro di Palladino.

Dopo l'avvio a rilento con Ivan Juric in panchina, l'Atalanta, dall'arrivo di Raffaele Palladino, ha cambiato marcia: ottavi di finale di Champions League, finale di Coppa Italia a un passo e una media di quasi 1,9 punti a partita in Serie A dal giorno del suo insediamento sulla panchina dei bergamaschi. Numeri importanti, che devono però sfociare in qualcosa di altrettanto importante nelle prossime cinque giornate di campionato. A bocce ferme, quando i verdetti saranno arrivati, in un senso o nell'altro, Palladino e la società si rivedranno per discutere del futuro, e per trovare la quadra su tutto, rinnovo compreso. Dopo la rimonta con il Dortmund nei playoff di Luca Percassi lo definì un predestinato, segno della stima nell'allenatore, al quale adesso viene però chiesta l'Europa, per proseguire il percorso nelle coppe.