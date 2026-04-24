TMW La Roma al primo posto e la piena fiducia in Gasp. Duro comunicato per l'addio di Ranieri

"L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini". Poche parole, che però racchiudono tutto il pensiero della Roma nel momento della comunicazione ufficiale dell'addio di Claudio Ranieri, ormai ex senior advisor della società giallorossa. La decisione era già stata presa da tempo, con lo stesso Gasperini che ha "vinto" la sua personale battaglia, ma non era scontato, anzi, forse era proprio improbabile, aspettarsi parole di questo calibro.

Perché Claudio Ranieri era tornato a Roma l'anno scorso dopo aver dichiarato di aver chiuso la sua carriera da allenatore dopo l'esperienza al Cagliari della stagione precedente, salvo poi fare dietro front di fronte alla chiamata di una società, quella giallorossa, che era in piena difficoltà, tanto da rischiare anche la retrocessione in Serie B. Dopo una cavalcata incredibile i giallorossi, sotto la guida di Ranieri, sfiorarono addirittura la qualificazione in Champions e a fine anno fu quasi automatico prolungare il rapporto, seppur in una veste totalmente nuova e differente.

Adesso il nuovo colpo di scena, che in pochi si sarebbero aspettati, e soprattutto la durezza di un comunicato per per certi aspetti volta le spalle a Ranieri, a un signore vero amato da tutto il popolo giallorosso. Quale sarà la reazione della piazza adesso che l'addio è ufficiale. Gasperini nella gara gara contro l'Atalanta di sabato scorso è stato applaudito al momento della lettura delle formazioni, segno che la stima dell'Olimpico nei suoi confronti è innegabile, ma è altrettanto innegabile che il tecnico si giocherà tutto nei prossimi mesi.

I margini di errore saranno pari a zero, la qualificazione alla Champions sarà davvero l'obiettivo minimo nel 2026/27. Perché i Friedkin hanno fatto la loro scelta, hanno dato tutto in mano a Gasperini. E Gasperini dovrà dimostrare che la scelta sia stata quella giusta.