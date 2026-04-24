Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Roma, Giuntoli nel mirino ma per ora nessun contatto diretto. Sul dirigente ci sono club esteri

Roma, Giuntoli nel mirino ma per ora nessun contatto diretto. Sul dirigente ci sono club esteriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 11:15Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire. Dopo una stagione trascorsa in giro per gli stadi di mezza Europa, per aggiornarsi e visionare giocatori, il dirigente sta aspettando la chiamata giusta per rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza alla Juventus, con il suo lavoro che è stato rivalutato molto da Spalletti in questa stagione, e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato a più riprese a quello della Roma, visto il terremoto che sta per colpire sia Claudio Ranieri che, soprattutto, Frederic Massara. Il nome di Giuntoli è uno dei primi, se non il primo, nella lista dei Friedkin per prendere il posto dell'attuale ds ma per il momento non ci sono stati contatti diretti tra la società giallorossa e lo stesso Giuntoli.

Massara può dimettersi.
In tutto questo non è ancora chiaro quali saranno le modalità dell'addio di Massara. La certezza è che non proseguirà la sua avventura nella Capitale ma non è detto che venga esonerato, visto che non sono da escludere le sue dimissioni nel corso delle prossime ore. Proprio anticipando il suo destino. Giuntoli è il migliore su piazza attualmente senza contratto ed è normale che la Roma ci stia pensando concretamente, non essendo però l'unico club sulle sue tracce.

Trattative all'estero.
Come detto, almeno per il momento Giuntoli non è stato contattato ufficialmente dalla Roma, diversamente a quello che hanno invece fatto altre società all'estero. Il dirigente ex Napoli e Juventus, che era stato chiamato anche dalla Fiorentina prima dell'arrivo di Fabio Paratici, sta infatti parlando con club esteri, tra i quali il Marsiglia, con alcune piste che portano anche in Premier League. Più di qualcosa si sta muovendo sul fronte Cristiano Giuntoli, con la Roma che presto potrebbe comporre il suo numero per una prima telefonata esplorativa. La cosa certa è che il periodo di assenza dalle scrivanie sta per terminare, resta solo da decidere, per il dirigente, quale sarà il progetto giusto per ricominciare a operare sul mercato europeo.

Articoli correlati
La Roma pensa a Giuntoli per il futuro. C'è la concorrenza del Marsiglia e della... La Roma pensa a Giuntoli per il futuro. C'è la concorrenza del Marsiglia e della Premier
La sostenibilità in casa Juventus è partita dalle scelte di Giuntoli. Nel bene e... La sostenibilità in casa Juventus è partita dalle scelte di Giuntoli. Nel bene e nel male
Giuntoli a Londra per Tottenham-Crystal Palace: gli Spurs del suo ex Tudor sono sotto... Giuntoli a Londra per Tottenham-Crystal Palace: gli Spurs del suo ex Tudor sono sotto 3-1
Altre notizie Serie A
Comanderà Gasperini. Oneri e onori, i Friedkin vogliono vincere per il Centenario... TMWComanderà Gasperini. Oneri e onori, i Friedkin vogliono vincere per il Centenario
"Gasperini? Antipatico anche a me": così Ranieri presentò il nuovo tecnico della... TMW"Gasperini? Antipatico anche a me": così Ranieri presentò il nuovo tecnico della Roma a giugno
Juventus, Ottolini: "Quello che si dice su Salah non è vero. Non c'è assolutamente... Juventus, Ottolini: "Quello che si dice su Salah non è vero. Non c'è assolutamente nulla"
L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi... TMWL'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Zoff: "Di Motta mi ha colpito la tranquillità. In Italia abbiamo sempre avuto portieri... Zoff: "Di Motta mi ha colpito la tranquillità. In Italia abbiamo sempre avuto portieri importanti"
Sabatini: "Bologna meraviglioso, Italiano sbalorditivo. Senza Europa si pensi allo... Sabatini: "Bologna meraviglioso, Italiano sbalorditivo. Senza Europa si pensi allo scudetto"
Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia... UfficialeRoma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
Lecce, Di Francesco: "Dobbiamo abbattere le disattenzioni. Verona la gara più importante"... Lecce, Di Francesco: "Dobbiamo abbattere le disattenzioni. Verona la gara più importante"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.1 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
Immagine top news n.2 Roma, Giuntoli nel mirino ma per ora nessun contatto diretto. Sul dirigente ci sono club esteri
Immagine top news n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Claudio Ranieri, e adesso? A giugno rifiutò il ruolo di CT, ora può tornare d'attualità
Immagine top news n.5 Ranieri ha pagato l'essere ancora troppo allenatore e poco senior advisor. Il retroscena
Immagine top news n.6 Vlahovic e la Juventus sono più lontani. Per il serbo torna forte l'ipotesi Milan
Immagine top news n.7 Spalletti vuole Alisson per la sua Juve, il portiere apre ai bianconeri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.2 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.4 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gianni Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tutti pazzi per Edoardo Motta. Sentite Zoff: "Mi ha ricordato Toldo con l'Olanda a Euro 2000"
Immagine news Serie A n.2 Comanderà Gasperini. Oneri e onori, i Friedkin vogliono vincere per il Centenario
Immagine news Serie A n.3 "Gasperini? Antipatico anche a me": così Ranieri presentò il nuovo tecnico della Roma a giugno
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Ottolini: "Quello che si dice su Salah non è vero. Non c'è assolutamente nulla"
Immagine news Serie A n.5 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine news Serie A n.6 Zoff: "Di Motta mi ha colpito la tranquillità. In Italia abbiamo sempre avuto portieri importanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Samp, si cerca una soluzione alla battaglia legale tra Tey e Manfredi: parti a lavoro
Immagine news Serie B n.3 Il Monza stasera non può sbagliare: Venezia e Frosinone spettatrici interessate. C'è in ballo la A
Immagine news Serie B n.4 Entella-Padova, incontro-scontro tra due amici presidenti. Gozzi: "Banzato profilo di alto livello"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 36ª giornata: il Venezia si gioca la A, il Modena la certezza dei playoff. La guida completa
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Monza-Modena: brianzoli a caccia di punti per la promozione in A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, tutto negli ultimi 90'. Che non dovranno evitare profonde riflessione su un'annata nera
Immagine news Serie C n.2 Ravenna matematicamente miglior terza di Serie C. Anche senza scendere in campo domenica
Immagine news Serie C n.3 Fra un compratore da trovare e il progetto Stadio-Clinica, a Terni sono giorni decisivi
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"
Immagine news Serie C n.5 Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Immagine news Serie C n.6 Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?