Ranieri parla da ex, Gasperini scarica Massara, Spalletti non rischia Yildiz: le top news delle 18

Il clima in casa Roma resta teso dopo l’addio di Claudio Ranieri, ufficializzato oggi al termine di settimane segnate da attriti interni, incomprensioni e botta e risposta in conferenza. Mister Gian Piero Gasperini, il suo antagonista, ha scelto una linea netta in conferenza stampa: "Ne sono stato fuori. Non partecipo a questa macchina del fango". Parole che fotografano un momento a dir poco delicato nella capitale, in cui la società ha deciso di voltare pagina affidandosi completamente al tecnico ex Atalanta e rinunciando al contempo alla sua bandiera (Ranieri è stato giocatore, allenatore e infine dirigente della Roma).

Gasperini ha poi allargato il discorso al modello gestionale dei giallorossi, immaginando un progetto sempre più condiviso tra allenatore e direttore sportivo. Il riferimento a Frederic Massara, di conseguenza, è stato inevitabile: "È una bravissima persona, ma non abbiamo trovato feeling tecnico", le sue dichiarazioni sempre alla vigilia del match col Bologna. Sul fronte Nazionale italiana, lo stesso Ranieri resta uno dei candidati più chiacchierati per il ruolo di commissario tecnico, insieme ai soliti Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Queste, intanto le sue prime parole all'ANSA dopo la rottura col club del suo cuore: "L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società".

Nel frattempo, la Juventus di mister Luciano Spalletti (peraltro altro ex Roma) prepara la super sfida al Milan di domenica: recuperati diversi giocatori, resta in dubbio l'obiettivo rossonero Dusan Vlahovic, mentre Kenan Yildiz non sarà rischiato visto che anche questo venerdì ha svolto una seduta di allenamento differenziata.