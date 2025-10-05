Bologna rullo compressore, travolto un Pisa inesistente (e in 10): felsinei avanti 3-0 al 45'

Smaltite le fatiche europee, il Bologna si rituffa in campionato e lo fa come meglio non potrebbe. La squadra rossoblù è impegnata al Dall'Ara contro il Pisa, nel match valido per la 6^ giornata in Serie A. Proseguono le rotazioni targate Italiano, che cambia 3/4 di difesa rispetto al match contro il Friburgo, inserisce Moro in mediana al fianco di Freuler e concede una chance a Dallinga come centravanti. Dall'altra parte, Gilardino conferma il 3-5-2 visto contro la Fiorentina: solo un cambio, con Vural che a centrocampo prende il posto dell'ex Aebischer.

La prima frazione di gioco è un vero e proprio monologo rossoblù. Una superiorità già evidente fin dai primi minuti e concretizzata per la prima volta al 24', quando Cambiaghi chiude con la rete dell'1-0 un'azione avviata da Orsolini e rifinita da Dallinga. Al 38' arriva il doppio episodio che - probabilmente - mette in ghiaccio la gara: Touré si fa sfuggire colpevolmente l'autore del vantaggio bolognese e lo stende vicino all'area; rosso per il nerazzurro e punizione per i rossoblù, trasformata da Moro nella rete del 2-0. Addirittura, 2 minuti più tardi arriva anche il 3-0: la firma è quella più classica, ovvero di Orsolini su assist di uno scatenato Cambiaghi. Primo tempo dunque da sogno per Italiano e i suoi ragazzi e da incubo per il Pisa.

