Cosmi: "Mi aspetto un derby di Milano spettacolare. Chivu? Credo che ora l'Inter sia sua"

"M i aspetto un bel derby! Parliamoci chiaro: se guardiamo le sfide dei primi anni 2000, siamo lontani anni luce. Ma siamo lontani proprio da quel tipo di calcio e dai campioni di quel tempo. Però, in questo momento storico del calcio italiano, questo Inter-Milan può rappresentare qualcosa di incredibile, ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfida spettacolare". Serse Cosmi, intervistato da Tuttosport, inquadra così la stracittadina milanese in programma domani sera.

A settembre, dopo i primi risultati negativi, aveva definito l'Inter "malata dallo scorso anno". Una definizione che, invece, non userebbe per descrivere i nerazzurri attualmente: "Quell’affermazione era figlia del momento. Aveva perso con l’Udinese e con la Juventus aveva buttato via nel finale un’ottima partita, come fatto in diverse gare della scorsa stagione quando perse punti in maniera scellerata, quindi potevano riaffiorare quei vecchi fantasmi. Oggi direi che la squadra nerazzurra è più vicina alla guarigione e Chivu credo sia stato bravissimo".

Cosmi, infine, prosegue ad elogiare l'operato del tecnico romeno: "Credo che l’Inter ora sia sua. Attenzione: Inzaghi fino ad aprile è stato bravissimo, ma quando perdi in quel modo tre obiettivi realmente concreti non è facile da metabolizzare, è successo qualcosa di scioccante che avrebbe condizionato chiunque. Chivu in pochi mesi si è appropriato dell’Inter, si è dimostrato un tecnico equilibrato in campo, senza stravolgere subito tutto, e un eccezionale comunicatore".