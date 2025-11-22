Picerno, Bertotto: "Nonostante la classifica brutta e i risultati negativi, serve fiducia"

Valerio Bertotto, tecnico del Picerno, ha parlato così in conferenza stampa in vista del match contro il Monopoli: "La fiducia deve essere altissima. Nonostante la classifica bruttissima e i risultati negativi, non possiamo permetterci di essere arrendevoli. Nell’ultima gara interna abbiamo dimostrato poca cattiveria agonistica, un elemento essenziale per restare fuori dai guai. Ne abbiamo parlato tanto - forse anche troppo - e abbiamo lavorato moltissimo su questo aspetto. Mi aspetto una risposta decisa già domani".

L’intervento del direttore - ha proseguito il tecnico rossoblù - è stato quello di una persona appassionata, intelligente e capace: non è da tutti. Dentro quelle parole c’è tutto il senso di appartenenza che lui per primo ha trasmesso a questa città, a questa maglia e a questa società. Adesso dobbiamo essere tutti uomini, tutti capaci di invertire la rotta. Non è accettabile che una squadra subisca passivamente un percorso così negativo. Abbiamo toccato il fondo: possiamo solo risalire. L’unica strada è avere più attenzione, più desiderio di non prendere gol e soprattutto essere al 100%".