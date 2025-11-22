Lazio, caccia ai rinforzi. Il Messaggero: "Ilic, Fabbian e Fagioli per reinventare il centrocampo"

"Lazio, Ilic, Fabbian e Fagioli per reinventare il centrocampo" scrive quest'oggi Il Messaggero in edicola nella sua sezione sportiva. Dopo questa sosta si ripartirà da Basic, Cataldi e Guendouzi, contro il Lecce all'Olimpico. Ma intanto si parla di "grandi manovre sotterranee" in vista del calciomercato di gennaio con dei possibili nuovi innesti a centrocampo per Sarri.

Se n’è parlato nel summit di venerdì scorso a Formello. Sarri invocava una mezz'ala (di qualità) in più da giugno, ma ora sono molte di più le incognite lì in mezzo. Fra i nomi più graditi al tecnico c'è sempre Ilic del Torino con la Lazio che potrebbe tentare lo scambio con Noslin.

In attesa dell'analisi e di risposte dalla Commissione di controllo, frullano le idee e si ragiona nell'ottica di un mercato (quasi sicuramente) a “saldo zero” e per questo non si escludono degli scambi. Nel mirino anche Fagioli della Fiorentina e Fabbian del Bologna.