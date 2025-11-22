Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, caccia ai rinforzi. Il Messaggero: "Ilic, Fabbian e Fagioli per reinventare il centrocampo"

Lazio, caccia ai rinforzi. Il Messaggero: "Ilic, Fabbian e Fagioli per reinventare il centrocampo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:28Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Lazio, Ilic, Fabbian e Fagioli per reinventare il centrocampo" scrive quest'oggi Il Messaggero in edicola nella sua sezione sportiva. Dopo questa sosta si ripartirà da Basic, Cataldi e Guendouzi, contro il Lecce all'Olimpico. Ma intanto si parla di "grandi manovre sotterranee" in vista del calciomercato di gennaio con dei possibili nuovi innesti a centrocampo per Sarri.

Se n’è parlato nel summit di venerdì scorso a Formello. Sarri invocava una mezz'ala (di qualità) in più da giugno, ma ora sono molte di più le incognite lì in mezzo. Fra i nomi più graditi al tecnico c'è sempre Ilic del Torino con la Lazio che potrebbe tentare lo scambio con Noslin.

In attesa dell'analisi e di risposte dalla Commissione di controllo, frullano le idee e si ragiona nell'ottica di un mercato (quasi sicuramente) a “saldo zero” e per questo non si escludono degli scambi. Nel mirino anche Fagioli della Fiorentina e Fabbian del Bologna.

Articoli correlati
Gigi Buffon esclusivo alla Gazzetta dello Sport: "Italia, abbiamo perso 20 anni" Gigi Buffon esclusivo alla Gazzetta dello Sport: "Italia, abbiamo perso 20 anni"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 22 novembre Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 22 novembre
Lazio, Tavares subito titolare? Il dubbio di Sarri per il Lecce Lazio, Tavares subito titolare? Il dubbio di Sarri per il Lecce
Altre notizie Rassegna stampa
Atalanta, incubo Scalvini. Corriere di Bergamo: "Altro infortunio: 52 partite saltate"... Atalanta, incubo Scalvini. Corriere di Bergamo: "Altro infortunio: 52 partite saltate"
Napoli, tregua amata o armata? Solo il campo potrà dirlo. Attesa per Napoli-Atalanta... Napoli, tregua amata o armata? Solo il campo potrà dirlo. Attesa per Napoli-Atalanta
Napoli, fuori l'orgoglio. Cronache di Napoli: "Conte si affida ai big. Difesa a 3... Napoli, fuori l'orgoglio. Cronache di Napoli: "Conte si affida ai big. Difesa a 3 con l'Atalanta"
Fiorentina-Juventus, che attesa! Una sfida dal sapore diverso rispetto al passato... Fiorentina-Juventus, che attesa! Una sfida dal sapore diverso rispetto al passato
De Rossi pronto all'esordio, La Repubblica Genova: "La prima in panchina nell'arena... De Rossi pronto all'esordio, La Repubblica Genova: "La prima in panchina nell'arena di Cagliari"
L'apertura de La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, arriva la Juventus un'impresa... L'apertura de La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, arriva la Juventus un'impresa per il rilancio"
Lazio, caccia ai rinforzi. Il Messaggero: "Ilic, Fabbian e Fagioli per reinventare... Lazio, caccia ai rinforzi. Il Messaggero: "Ilic, Fabbian e Fagioli per reinventare il centrocampo"
Bernabé in apertura su la Gazzetta di Parma: "Inizio complicato, ma ora abbiamo un... Bernabé in apertura su la Gazzetta di Parma: "Inizio complicato, ma ora abbiamo un buon equilibrio"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 novembre
3 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
4 Gigi Buffon esclusivo alla Gazzetta dello Sport: "Italia, abbiamo perso 20 anni"
5 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.1 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.2 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.4 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
Immagine top news n.5 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.6 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Laurentiis rinviato a giudizio, Vaciago: "La Juve sì, il Napoli no: qualcuno spieghi perché"
Immagine news Serie A n.2 Il trasferimento di Osimhen era davvero troppo evidente. Anche se è un favore per i francesi
Immagine news Serie A n.3 Zazzaroni: "Conte 'tossico' come Bielsa: ossessionato dalla paura della sconfitta"
Immagine news Serie A n.4 Gautieri: "Napoli-Atalanta partita aperta. Palladino? Può risollevare la Dea"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, con l'Atalanta è già un bivio: Conte cambia modulo e uomini
Immagine news Serie A n.6 Capitali stranieri nel Cagliari: la strategia dei nuovi soci tra sviluppo e stadio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, continua la 13ª giornata con cinque match. Grande attesa per il ritorno del Papu
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bari-Frosinone: destini incrociati. I ciociari mai corsari al San Nicola
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Padova-Venezia: torna un grande classico in Veneto
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Palermo: il gigante e la bambina
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Carrarese-Reggiana: sapore di playoff allo Stadio dei Marmi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Avellino-Empoli: Biancolino esclude tre calciatori per scelta tecnica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: undici le gare in programma oggi. Occhi su Trapani-Foggia
Immagine news Serie C n.2 Salvatore Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, si cambia in panchina. Curioni è stato esonerato: atteso in giornata l'annuncio
Immagine news Serie C n.4 Crotone, sconto per Raffaele Vrenna: la Corte Sportiva d'Appello riduce l'inibizione
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Di Donato: "Scontro diretto da non sbagliare. Dolomiti come fosse la capolista"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Cercheremo di sfruttare pienamente il turno contro il Foggia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.5 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…