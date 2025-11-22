Napoli, lifting Conte alle ripresa: con l'Atalanta possibile passaggio alla difesa a tre

Cambiamenti in vista in casa Napoli, dopo le sconfitte contro Psv e Bologna arrivate prima della sosta. In queste due settimane di pausa, con annessi giorni di ferie che hanno generato più di una polemica, Antonio Conte ha rimuginato e non poco sulla formazione da mandare in campo contro l'Atalanta alla ripresa del campionato.

Possibile che il mister salentino dia continuità al 4-3-3 con cui lo scorso anno ha conquistato lo scudetto, ma anche che opti per uno schieramento inedito. Secondo quanto riporta Tuttosport, i rumors raccontano di esperimenti ripetuti più volte nella rifinitura di ieri con la difesa schierata nuovamente a tre: un ritorno al passato contiano e motivato dalla necessità di porre un argine alla difesa azzurra che oggi è al sesto posto nella classifica dei gol subiti.

Davanti a Milinkovic Savic potrebbe esserci un terzetto di centrali scelto tra Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Beukema. Di Lorenzo giocherà a tutta fascia sul lato destro, con Gutierrez dall'altra parte perché Spinazzola non è al top. In mezzo al campo spazio a Lobotka e McTominay, con davanti due trequartisti da mettere alle spalle di Hojlund e da scegliere tra Politano, Neres, Noa Lang ed Elmas. Al di là del modulo, comunque, sarà importante vedere un atteggiamento diverso perché sta per iniziare una settimana cruciale per la stagione con i seguenti impegni. Atalanta, Qarabag in Champions e in chiusura il big match contro la Roma.