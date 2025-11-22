Bologna a Udine con il suo allenatore. L'apertura del Corriere di Bologna: "Italiano: Ho preso una bella botta"

Alla vigilia della sfida tra Udinese e Bologna in programma oggi alle 15, il tecnico rossoblù - Vincenzo Italiano - è tornato a parlare in conferenza stampa dopo la polmonite che lo aveva colpito. "Ho preso una bella botta" spiega Italiano in conferenza stampa, come viene riportato nel titolo odierno del Corriere di Bologna. L'allenatore è però in ripresa tanto che da un paio di partite è tornato in panchina a guidare i suoi.

Anche senza il tecnico, però, il Bologna ha continuato a raccogliere punti importanti così che dalla vittoria contro il Napoli ottenuta appena prima della sosta qualcuno ha iniziato a parlare di ambiziosi traguardi. "Scudetto? E' presto" conclude Italiano.