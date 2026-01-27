TMW Bologna seriamente interessato a Fazzini: proposta in prestito con diritto di riscatto

Jacopo Fazzini è un obiettivo importante per il centrocampo del Bologna, che vuole aggiungere qualità alla rosa di Vincenzo Italiano: secondo quanto da noi raccolto, i rossoblù lavorano con la Fiorentina per ottenere il giovane in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe il terzo affare in pochi giorni che si concretizza tra Bologna e viola, visto che pochi giorni fa si è concretizzato lo scambio tra Sohm e Fabbian.

Nato il 16 marzo 2003 a Massa, Fazzini è un centrocampista formatosi nel settore giovanile dell'Empoli, dove ha percorso tutta la trafila dalle giovanili fino al debutto in prima squadra in Serie A a soli 19 anni, diventando rapidamente uno dei prospetti più interessanti del club toscano grazie alla sua versatilità e al suo contributo in mediana. Cresciuto come prodotto del vivaio azzurro, ha consolidato la sua presenza nel reparto centrale, attirando l'attenzione di vari club italiani per le sue qualità dinamiche e la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi e difensivi.

Nell'estate 2025 ha compiuto il salto di qualità trasferendosi alla Fiorentina, firmando un contratto lungo e inserendosi progressivamente nella rosa viola come elemento di rotazione e prospettiva futura. Vanta già tanta esperienza in Serie A e nelle nazionali giovanili Under-21, dove ha rappresentato l'Italia con regolarità.