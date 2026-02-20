Fazzini: "La Conference è sempre stata un obiettivo. Futuro? Voglio restare alla Fiorentina"

Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dalla zona mista di Mjiejski dopo il 3-0 contro lo Jagiellonia: "Sapevamo che non era una partita semplice, sia per gli avversari che per il clima. Non è comunque finita perché c'è un ritorno a Firenze. Io personalmente mi sono divertito, poter giocare con la maglia della Fiorentina è sempre un'emozione. Nei primi minuti abbiamo atteso gli avversari, poi siamo usciti e abbiamo fatto bene. La Conference è sempre stata un obiettivo per noi. Dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo ma anche uscire da questa situazione in campionato. Penso sia importante stare sul pezzo per tutti, anche chi non ha giocato molto come me. Oggi ho giocato anche da mezzala per un pezzo di gara, è il ruolo che più mi piace è vero ma io posso giocare in qualsiasi ruolo se serve alla squadra. Il gruppo unito e sano, ci vogliamo bene e in campo e ora si vede".

Come sta?

"Io adesso sto bene, mi sono ripreso al 100%, ho avuto un po' di mesi particolari e un problema alla caviglia che mi portavo dietro da tanto. Ora voglio tornare ad aiutare la squadra".

Cosa può dirci sul suo futuro?

"Ho cinque anni di contratto con la Fiorentina, la mia volontà è sempre stata quella di rimanere, ovviamente compatibilmente con l'opportunità di giocare. Per me è un onore indossare questa maglia".

Lunedì sfiderete il Pisa.

"Il derby di è una partita importantissima, si commenta da sola, perché è un derby e per la classifica. Ci pensiamo sempre a questa partita, dobbiamo sfruttare questo momento e continuare così