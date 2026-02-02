Cremonese, non solo il difensore: tentativo con la Fiorentina per Fazzini

Cremonese attivissima in queste ultime ore di calciomercato. Oltre alla ricerca del difensore centrale, con la proposta da 5 milioni per Luperto del Cagliari, la società grigiorossa sta facendo un tentativo per Jacopo Fazzini, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Il centrocampista è stato al centro di diverse voci di mercato in questa sessione, con la società viola che però non ha mai realmente aperto alla possibilità di una sua partenza. Da capire se in queste ultime ore di trattative cambierà la posizione, con la Cremonese che è pronta ad affondare il colpo in caso di apertura.