Ufficiale

Bologna, Urbanski torna in patria: il polacco si trasferisce a titolo definitivo al Legia

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:38
di Pierpaolo Matrone

Kacper Urbanski lascia il Bologna e si trasferisce a titolo definitivo al Legia Varsavia. Il polacco fa dunque ritorno in patria. Di seguito il comunicato ufficiale del Legia: "Uno dei giovani giocatori più talentuosi della Polonia, il giocatore della nazionale Kacper Urbański, ha firmato un contratto con il Legia Varsavia fino alla fine della stagione 2027/28.

Il ventenne Kacper Urbański ha collezionato quasi 40 presenze in Serie A con il Bologna FC e l'AC Monza, e ha preso parte alla UEFA Champions League 2024/25, tra cui le partite contro Liverpool FC e Benfica SL. Il centrocampista centrale è arrivato in Italia dal Lechia Gdańsk dopo appena quattro presenze nella PKO Bank Polski Ekstraklasa, dove ha esordito a 15 anni nel 2019. All'epoca, era il secondo giocatore più giovane di sempre a giocare a quel livello.

Urbański ha esordito con la nazionale polacca lo scorso giugno contro l'Ucraina, realizzando un assist. È stato poi convocato per UEFA Euro 2024 e ha giocato tutte e tre le partite della fase a gironi. Ha collezionato un totale di 11 presenze con la nazionale polacca. In precedenza, aveva militato per molti anni nelle nazionali giovanili del Paese".

