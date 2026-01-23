TMW Radio Bonanni: "Lazio, sono preoccupato. Il presidente non farà un passo indietro"

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo intervento a TMW Radio.

Che impressioni ti ha lasciato la Roma trascinata da Pisilli?

"Pisilli ha dimostrato di sapersi fare trovare pronto. Sicuramente è un ragazzo che ha voglia di rimanere a Roma per tutta la sua carriera. Indubbiamente chi sta giocando di più al posto suo lo sta facendo perché è superiore, ma lui è giovane e mi auguro che possa continua su questa strada. Abbiamo tanti buonissimi giocatori italiani che devono trovare minuti. Quella di ieri è stata una gara di ritmo, quindi bene sia per la Roma che per lui".

Roma-Milan può essere considerata decisiva?

"Per il Milan sì. Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato in generale, perché se l'Inter vince, Juventus e Napoli pareggiano e il Milan non vince, i nerazzurri non possono più essere ripresi".

Perisic potrebbe aiutare l'Inter sul mercato?

"io ho un ricordo di un giocatore fortissimo, sottovalutato rispetto a ciò che valeva effettivamente. In più sta anche continuando a giocare con continuità e ad oggi potrebbe rappresentare un'alternativa valida. Se lo vogliono prendere è perché lo ritengono ancora all'altezza, valutandolo poi dopo sei mesi".

Al momento sta facendo meglio Gasperini o Conte?

"Guardando la classifica direi Gasperini, anche se Conte ha dovuto gestire tanti momenti difficili. Guardando complessivamente bisogna dire che c'erano aspettative diverse e ad oggi opterei per Gasperini, anche perché non nutrivo dubbi sul progetto".

Che ne pensi del comunicato della Lazio contro la volontà di disertare lo stadio da parte del tifo organizzato?

"Sono abbastanza preoccupato, perché da una parte c'è un presidente che non ha mai avuto la minima intenzione di fare un mezzo passo indietro o di provare a cambiare rotta, mentre dall'altra parte c'è una situazione ancor più difficile rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Se una curva o una persona decide di contestare in maniera civile una gestione non condivisa non vedo problemi. Negli anni Lotito ha sempre dimostrato che se un tifoso gli chiede mezza cosa lui è disposto quasi a fare il contrario. Io ho giocato nella Lazio nel 2006, nel mezzo della contestazione, e mai penso di aver visto di una persona non curarsi minimamente di ciò che dicono persone; questo può essere un lato positivo da una parte, ma al contempo anche un lato estremamente negativo. Ad oggi non riesco a capire come si possa uscire da questa situazione".